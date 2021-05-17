Eşi evi terk etti, kayınçosuna kurşun yağdırdı

İHA

Tekirdağ Çerkezköy'de, eşi ile arası bozulan şahıs, kayınçosunu evinin önünde 6 el ateş ederek öldürdükten sonra evine giderek pompalı tüfekle intihar etti.

Olay, Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi, Birsen Sokak üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, eşinin evi terk etmesinin ardından ruhsal bunalım yaşayan 36 yaşındaki Dursun Özkaraca, durumun sorumlusu olarak kayınçosu 22 yaşındaki Muhammed Kılıç'ı tuttu. Özkaraca, evinin önünde beklediği kayınçosunu tabancayla 6 el ateş ederek öldürdü. 6 ve 12 yaşında 2 çocuk babası olan Dursun Özkaraca, ardından evine giderek, pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Şahsın kayınçosuna mermi yağdırdığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kılıç ve Özkaraca'nın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.