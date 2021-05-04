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HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET ANI! Son dakika: 'İzin belgem yok' diyen taksici dehşeti yaşadı
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'İzin belgem yok' diyen taksiciye müşteri dehşeti

İstanbul Silivri’de Çorlu’ya gitmek için taksiye binmek isteyen 2 kişi ile tam kapanma nedeniyle izin belgesi olmadığını söyleyen taksici arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Darbedilen taksici arbede sırasında yere düşünce, aniden arkadan yaklaşan şahıslardan biri tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı. O onlar güvenlik kamerasına yansıdı

DEHŞET ANI! Son dakika: 'İzin belgem yok' diyen taksici dehşeti yaşadı
'İzin belgem yok' diyen taksici dehşeti yaşadı
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İHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde, Çorlu'ya gitmek için taksiye binmek isteyen şahıslar ile tam kapanma nedeniyle izin belgesi olmadığını söyleyen taksici arasında kavga çıktı. Taksicinin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Silivri Selimpaşa'da yaşandı. İddiaya göre, taksicilik yapan Hüsnü Karadağ'ın yanına gelen 2 kişi, Çorlu'ya gitmek istediklerini söyledi. Taksici, kısıtlamada yola çıkmak için izin belgesi olmadığını söyledi. Bunun üzerine çılgına dönen şahıslar, taksiciyi darbetmeye başladı.

Yaşanan arbede sırasında taksici yere düştü. Bu sırada şahıslardan bir aniden arkasından yaklaştığı taksiyi herkesin gözü önünde bıçakladı. Üç yerinden bıçaklanan taksici kanlar içerisinde yere yığılırken, şahıslar olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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