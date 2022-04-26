Polis komşusuna baltayla saldırdı 0:00 / 0:00

İHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir şahıs, gürültü sebebiyle daha önce tartışma yaşadığı polis memuru komşusuna baltayla saldırdı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Şifa Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın zemin katında oturan polis memuru M.A.G., bahçede bulunan banklarda gürültü yapıldığı gerekçesiyle komşuları A.A. ile daha önce tartışma yaşadı.

Tarafların tekrardan bahçede karşılaşması neticesinde bir kez daha tartışma çıktı. Daha sonrasında M.A.G.'ye küfürler yağdıran A.A., elindeki baltayla saldırdı. Saldırıda yere düşen M.A.G. bacağından yaralandı.

Vatandaşların araya girdiği olayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Polis ekipleriyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Saldırgan komşu polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan komşu adli kontrolle serbest bırakıldı.