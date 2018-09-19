Mahkeme cezada indirime gitmedi

Abuzer Sayan'ın Kayışdağı'nda bir çiftlik evinde çocuklara karşı cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmaya başlandı. İhbarı değerlendiren emniyet görevlileri yurtlardan kaçarak Sayan'ın temin ettiği yerlerde kaldığını tespit ettiği kız çocuklarının ifadeleri doğrultusunda çiftliğe ve Sayan'ın evine baskın yaptı. Sayan 22 Şubat 2018 günü “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silahla tehdit”, “çocuğun cinsel istismarı” ve “şantaj” suçlarından tutuklandı. Mağdurelerin kendi rızasıyla yanına geldiğini söyleyen Sayan hakkında, 4 mağdureye karşı suç işlediği gerekçesiyle 62,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



“SİLAH ZORUYLA TEHDİT”

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Abuzer Sayan ve avukatları katıldı. Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan mağdur Mağdur A.K., sanığın silah zoruyla kendilerine kötü şeyler yaptırdığını söyledi. Görüntüleriyle tehdit edildiğini anlatan A.K. şikayetçi oldu.



OLUMLU KANAAT YOK, 23 YIL HAPİS

Duruşmada son sözü sorulan sanık Sayan, “Ben onları kendi çocuğumda ayrı tutmadım. Kötülük yapmadım, yapsam kendi ailemin yanına götürmezdim” dedi. Tahliyesini ve beraatını istedi. Mahkeme heyeti Sayan'ın A.K.'ye yönelik “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “şantaj” ve “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma” suçlarından toplamda 23 yıl hapsine hükmetti. Mahkeme, sanığın olaydan sonra ve yargılamadaki davranışlarının olumlu kanaat getirmediğini belirtti. Cezada indirime gitmedi. Diğer 3 mağdurun dosyasını ise görevsizlik kararıyla asliye ceza mahkemesine gönderdi.

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