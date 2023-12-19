Tartıştığı kardeşine satır ve bıçakla saldırdı; o anlar kamerada Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan kardeşi ile yolda karşılaşan ağabeyi satır ve bıçakla saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.12.2023 - 20:42 Güncelleme: 19.12.2023 - 21:06 facebook

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