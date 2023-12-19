Tartıştığı kardeşine satır ve bıçakla saldırdı; o anlar kamerada
Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan kardeşi ile yolda karşılaşan ağabeyi satır ve bıçakla saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Diyarbakır'daOlay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi, Hazreti Süleyman Caddesi'nde meydana geldi.
Aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet olan isimleri öğrenilmeyen iki kardeş cadde üzerinde karşılaşınca tartıştı.
Tartışmada ağabeyi, kardeşine satır ve bıçakla saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, çevredekiler araya girerek ağabeyi olay yerinden uzaklaştırdı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü´ne giden kardeşler birbirlerinden şikayetçi oldu. Kardeşlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.