İHA

Olay, 28 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde Topçuoğlu Mahallesi Belediye caddesinde bulunan Elif Pehlivan'a ait kuyumcu dükkânında meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, kimliği belirsiz yüzü maskeli kişi, cuma namazı sırasında elinde silahla kuyumcuya girdi. Eşi Nihat Pehlivan'ın cuma namazı için camiye gitmesi nedeniyle yalnız kalan Elif Pehlivan, soygun girişiminde bulunan kişiye karşı çıktı.

Bunun üzerine saldırgan, Elif Pehlivan'a tabanca ile ateş etti. Pehlivan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, vücuduna 2 kurşun isabet eden Elif Pehlivan'a müdahale etti. Pehlivan, daha sonra ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Pehlivan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından polis ekipleri, soygun girişiminde bulunan ve iş yerinden bir şey alamadan kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İlk etapta bölgede bulunan MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameraları mercek altına alındı. 30 farklı güvenlik kamerasını 15 gün boyunca gece gündüz analiz eden ekipler zanlının eşkâlini belirledi.

Yapılan operasyonda olayı gerçekleştiği belirlenen E.T., eşi Ü.T., ve annesi T.T., gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından E.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi Ü.T., ve annesi T.T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.