İki arkadaş tartıştı! Sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında bulunan balık çiftliğindeki ormanlık alanda, akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre önce konuşmak için buluşan iki arkadaş, bir süre sonra tartışmaya başladı. Alevlenen tartışma sonunda Hasan A. (27),Murat K.'nın (27) tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre yürüyerek Akdeniz Sanayi Sitesi'nde bulunan diğer arkadaşlarının yanına gelen Hasan A.'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri polis yönlendirildi. Hasan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hasan A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı söylendi.

YARALI OLARAK 1 KM YÜRÜMÜŞ

Hasan A.'nın arkadaşı Hüseyin Altıntaş, "İkisi arkadaş. Aralarında bir soğukluk olmuş sen niye yan bakıyorsun gel bir gidelim hayırdır demiş ve böylece ormana gitmişler. Aralarındaki tartışma büyümüş arkadaş arkadaşa tüfekle ateş etmiş. Yaklaşık 1 km mesafeden yürüyerek yanımıza geldi. Kafasında ve göğsünde saçmalar vardı" dedi.