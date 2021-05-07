İşçiler mezarlıkta birbirine girdi! O anlar kamerada!

İstanbul'da, dün öğlen saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir mezarlıkta insanı şoke eden bir olay meydana geldi.
İKİ İŞÇİ GRUBU TARTIŞMAYA BAŞLADI
İHA'da yer alan haberde, edinilen bilgiye göre, mezar taşı üretiminde çalışan işçiler ile mezarlıkta bulunan mezarları kazıma görevlisi işçiler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
YUMRUKLAR, TEKMELER ATILDI
İlk olarak sözlü başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda yerini yumruklu, tekmeli kavgaya bıraktı.
KAVGAYI POLİSLER AYIRDI
Mezarlığın ortasında kavgaya tutuşan 2 grubu polis ekipleri ayırdı. İşçilerin kavga anları ise bir cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.
YORUMLAR