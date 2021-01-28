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HaberlerGündem3. SayfaBRAJ FACİASI| Son dakika: İş yolunda baraj suyuna kapıldılar
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İşe gidiyorlardı! Su yükseldi! Baraj yuttu!

Çanakkale'de çalıştıkları Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıkan Mürsel Meracıoğlu (40) ile Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) içinde bulunduğu otomobil, taşan baraj suyunda kayboldu. Sürücü Mürsel Meracıoğlu'nun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye giden ekipler, kar yağışına rağmen arama-kurtarma çalışması başlattı. Filiz Soydoğan Çiçek'in kız kardeşi Tülay Soydoğan ise, olay yerine gelen Vali İlhami Aktaş'a "Yalvarıyorum, ne olur kız kardeşimi bulun" diyerek, gözyaşı döktü. Arama çalışmasına bugün de devam edilecek

BRAJ FACİASI| Son dakika: İş yolunda baraj suyuna kapıldılar
İşe gidiyorlardı! Su yükseldi! Baraj yuttu!
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DHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu (40) ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek (50),dün sabah işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu.

12 SANİYE SÜREN YARDIM KONUŞMASI

DHA'da yer alan habere göre Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefona ulaşılamadı.

BARAJIN İÇİNDE IŞIKLARI YANAN ARAÇ

İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde, ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yardım talebinde bulunan Meracıoğlu'nun cep telefonunun, kaybolduğu bölgeden sinyal verdiği saptandı.

Filiz Soydoğan Çiçek'in evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

BİR İZE RASTLANMADI

Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi dalgıçlarının baraj suyunda yaptığı aramalara, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 zodyak bot da katıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden getirilen manyetometre ile su yüzeyinde tarama yapıldı. Yağan kara rağmen yapılan aramalarda şu ana kadar ikilinin ve otomobilin izine rastlanmadı. Arama-kurtarma çalışmaları için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kullandığı üç boyutlu sualtı görüntüleme cihazının istendiği bildirildi.

"NE OLUR BULUN, BIRAKMAYIN"

Kız kardeş Tülay Soydoğan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a, "Ne olur lütfen bulun. Yalvarırım bırakmayın. Hava birazdan kararacak. Lütfen, yalvarırım ablamı bulun. Daha çok imkan varsa istiyoruz. Bizim yapabileceğimiz birşey varsa biz yapalım. Sabah 08.30'dan beri haber alınamıyor" diyerek gözyaşı döktü.

"TÜM EKİPLERİMİZLE ARIYORUZ"

Vali Aktaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söz konusu aracın yükselen sulara kapılıp, gölete girdiğini anlatarak, "İki vatandaşımızın araçta olduğu bilgisi elimizde mevcut. Tüm idarecilerimiz ile birlikte burada çalışmaları sürdürüyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) kadar tüm ekiplerimiz şu anda buradalar. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. İnşallah en kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyoruz" dedi.

İKİSİNİN DE ÇOCUKLARI VARDI

Vali Aktaş'a Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile AFAD Müdürü İbrahim Tarı da eşlik etti. Kayıp Mürsel Meracıoğlu'nun evli ve bir çocuk babası, Filiz Soydoğan Çiçek'in de evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarına hem havanın kararması hem de yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi. Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına bugün devam edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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