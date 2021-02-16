Korkunç! Kafası ezilmiş halde bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Gaziantep'te eşinin 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu ekskavatör operatörü Mesut Oğultekin'in (33) cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Operatörün kafası ezilerek öldürüldüğü belirtildi.

İHA'nın haberine göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekskavatör operatörü olarak çalışan Mesut Oğultekin, 4 gün önce ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Uzun süre kendisinden haber alınamayan Oğultekin için eşi, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu.

Güvenlik güçleri ve yakınlarının tüm aramalarına rağmen sonuç alınamadı. Arama çalışmaları devam ederken, dün akşam saatlerinde bir erkek cansız bedeninin bulunduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Geneyik Kırsal Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan cansız bedenin Mesut Oğultekin'e ait olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mesut Oğultekin'in ilk incelemelere göre dövülüp, kafası ezilerek öldürüldüğü belirtildi.