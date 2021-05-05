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HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET! Son dakika: O ilde yine maskeli gasp çetesi!
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O ilde maskeli gasp çetesi yine ortaya çıktı! 5 gün arayla ikinci dehşet

Çorum'da iftar vakti dairenin zilini çalıp, kapıyı açan ev sahibi Irak uyruklu 2 kişiyi tabanca, pompalı tüfek ve bıçakla ile tehdit eden maskeli 3 kişi, evdeki para, cep telefonları ve pasaportları alıp kaçtı. Kentte 5 gün önce de aynı şekilde maskeli kişilerce yine Iraklı bir aile gasbedilmişti

DEHŞET! Son dakika: O ilde yine maskeli gasp çetesi!
O ilde yine maskeli gasp çetesi!
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DHA

Çorum'da iftar vakti dairenin zilini çalıp, kapıyı açan ev sahibi Irak uyruklu 2 kişiyi tehdit eden maskeli 3 kişi, evdeki para, cep telefonları ve pasaportları alıp kaçtı.

Olay, dün iftar vakti Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu Ali Cabbar Hasan (29) ve kuzeni Ahmet Abdulkadir Kaghen'in (27) oturdukları binadaki dairenin zilini çalan maskeli 3 kişi zorla içeri girdi. Ellerindeki tabanca, pompalı tüfek ve bıçakla tehdit ettikleri Iraklı 2 kişinin ellerini arkadan bağlayan saldırganlar, bin 200 lira, cep telefonları ve pasaportları alıp kaçtı. Bağlı oldukları ipi çözmeyi başaran Ali Cabbar Hasan polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri, kaçan maskeli kişileri yakalamak çalışma başlattı.

'KAPIYI AÇAR AÇMAZ BAŞIMA SİLAH DAYADILAR'

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Ali Cabbar Hasan, "Kapımızın zili çaldı. Arapça olarak ben 'Kim o?' dedim. Dışarıdaki kişi ise 'Benim' diye cevap verdi. Ben de kapıyı açmış bulundum, kapıyı açar açmaz başıma silah dayadılar. Sonra beni odaya götürüp misafirimle birlikte hemen yere yatırdılar. Bizi bağladılar. Sonra evde bulunan bin 200 lira, pasaportlar ve telefonlarımızı aldılar. Giderken de 'Susun sakın konuşmayın, vallahi öldürürüz' dediler. Ellerinde tabanca, pompalı tüfek ve bıçak vardı. Çorum'da daha önce de benzer olay olduğunu duymuştum" dedi.

5 GÜN ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANDI

Çorum'da 5 gün önce Yeniyol Mahallesi'nde benzer bir olay yaşandı. Maskeli 3 kişi, bir binanın elektriğini kesip, ailesiyle birlikte yaşayan Irak uyruklu Asad Ahmad Hüseyin'in dairesinin kapı zilini çalıp, içeri girdi. Şüpheliler, aileyi bıçak ve silahla tehdit ederek, 10 bin lira, pasaportlar ve cep telefonlarını alarak kaçtı.

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