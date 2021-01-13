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HaberlerGündem3. SayfaKAYDETMİŞTİ! Son dakika: Eşini vuran cani için istenen ceza belli oldu
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Tüfekle vuran eşinin fotoğrafını çekmişti! İşte istenen ceza!

Karaman'da, 4 çocuk annesi Özgen Karharman'ın (22),kendisini bacağından vurmadan önce elinde pompalı tüfekle hazırlık yaparken fotoğrafını çektiği eşi Hakan Karharman (30) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Tutuklu yargılanan Karharman'ın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi

KAYDETMİŞTİ! Son dakika: Eşini vuran cani için istenen ceza belli oldu
Tüfekle vuran eşinin fotoğrafını çekmişti! Önemli gelişme!
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DHA

Karaman'da, geçen yıl 5 Kasım'da, Yenişehir Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Eşinden sürekli şiddet gördüğünü öne süren Özgen Karharman (22),olaydan 8 ay önce evi terk edip, İzmir'de yaşayan annesi Özlem Şahin'in yanına yerleşti ardından da boşanma davası açtı. İzmir'de görülecek boşanma davası, deprem nedeniyle ertelendi. Bu sırada Hakan Karharman'ın (30) ailesi, Özgen Karharman'ı arayıp, anlaşmalı boşanabileceklerini söyledi.

ÇOCUKLARI GÖSTERECEĞİNİ SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Karharman da otobüsle Karaman'a gelerek, adliyeye anlaşmalı boşanma için dilekçe verdi. İddiaya göre Hakan Karharman da çocukları göstereceğini söyleyip, eşini eve çağırdı. Bunun üzerine Özgen Karharman, eve gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Eşinin eline pompalı tüfek aldığını gören Özgen Karharman, kendisini vuracağını anlayınca fotoğrafını çekti.

8 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Çıkan arbedenin ardından Hakan Karharman, eşine pompalı tüfekle ateş ederek, bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Özgen Karharman, ilk olarak Karaman Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ardından Konya'ya sevk edilen ve 8 gün Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yoğun bakım ünitesinde kalan Özgen Karharman, tedavisi sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan Hakan Karharman ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARISINA "ÖL, GEBER" DEMİŞ

Tutuklu sanık Hakan Karharman hakkında cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, evde çift arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktığı ve Hakan Karharman'ın Özgen Karharman'a 'Gel boşanmayalım. 4 çocuğumuz var. Evliğimize devam edelim' dediği belirtildi. Bunun üzerine Özgen Karharman'ın da başka birisiyle birlikte olduğunu söyleyerek, şüpheliyi tahrik eder yönde konuşma yapıp, birlikte olduğu kişiyle ilgili cep telefonundan resimler gösterdiği anlatıldı. Tartışma sırasında Hakan Karharman'ın 'Öl, geber' diyerek, haksız tahrik altında yakın mesafeden eşine 1 el ateş ettiği belirtildi.

TÜFEKLE KORKUTMAK İSTEMİŞ

İddianamede Hakan Karharman'ın da ifadesine yer verildi. Eşi Özgen Karharman´ın kendisini aldattığını söylediğini iddia eden Hakan Karharman'ın, ifadesinde, "Aramızda boşanma davası var. Olay tarihinde Yenişehir Mahallesi´ndeki ayrı kaldığım evime gittim. Eşim peşime takıldı, gelmek istediğini söyledi. Bu sırada tartışmaya başladık. Bana hitaben tahrik edercesine konuşmaya başladı. Bana başkasıyla ilişkisinin olduğunu söyleyince ben de sinirlenip susmasını ve konuyu kapatmasını söyledim.

"ÖLDÜRMEK İSTESEM HEPSİNİ ATEŞLERDİM"

Eşim ısrarla beni tahrik edercesine konuşmaya devam etti. Ben de sinirlendim. Evde bulunan ruhsatsız pompalı tüfeğimi alarak eşimi korkutmak amacıyla doğrultacağım sırada silah bir anda patladı. Amacım vurmak ya da öldürmek değildi. Silahla korkutarak susmasını istemiştim. Eşim vurulunca amcamdan ambulans çağırmasını istedim. Tüfeğin içerisinde 5 tane dolu fişek vardı. Eşimi öldürmek isteseydim hepsini ateşlerdim. Eşim ile ateş ettiğim yer arasında yaklaşık 3 metre mesafe vardı. Ben tüfeği olay yerine bırakarak kaçtım. Eşimin durumunu bilmiyorum. Amacım öldürmek değildi. Olay nedeniyle pişmanım" dediği öğrenildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede tutuklu sanık Hakan Karharman'ın haksız tahrik altında 'kastan öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği belirtilerek, 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, Karaman Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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