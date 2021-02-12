DEHŞET! Son dakika: Halk otobüsü büfeye daldı! Ölü ve yaralılar var

Ölü ve yaralılar var! Halk otobüsü büfeye daldı! 0:00 / 0:00

DHA

Gaziantep'te, öğle saatlerinde Kocaoğlan Mahallesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 27 T 0411 plakalı taksi, 27 H 0369 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, cadde üzendeki büfeye girdi, sipariş bekleyen müşterilere çarptı.

KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre kazada, otobüste bulunan 7 kişi ile iş yeri önünde bekleyen 3 müşteri yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüsteki yolcular ile iş yerindeki cam parçalarının arasında kalan 3 yaralı, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan, büfenin müşterisi Suriye uyruklu Eymen Dabul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi ile çarpıştıktan sonra özel halk otobüsünün kontrolden çıkıp iş yerine girdiği görüldü.