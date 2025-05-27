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        Deichmann Türkiye

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        Giriş: 27.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:15
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        Deichmann Türkiye: Global Marka Gücünü Yerel Stratejilerle Buluşturuyor

        Deichmann, Avrupa’nın en büyük ayakkabı perakendecisi olarak, Türkiye pazarındaki

        faaliyetlerini uzun vadeli stratejilerle desteklemeye devam ediyor.

        Deichmann Türkiye CEO’su Atilla Özkul, son iki yılı bir yatırım dönemi olarak

        değerlendirdiklerini belirterek şunları ifade etti:

        “Son iki yılı yatırım dönemi olarak geçirdik. Bu süreçte hem mağazalarımıza hem de

        marka yapılanmamıza önemli kaynaklar ayırdık. Mağaza konseptimizi baştan sona

        yeniledik ve mevcut mağazalarımızın yarısından fazlasını yalnızca iki yıl gibi kısa bir

        sürede yeni konsepte geçirdik. Aynı zamanda yeni mağazalar açarak erişimimizi artırdık.

        Tüm bu yatırımları öz sermayemizle gerçekleştirdik.”

        Deichmann Türkiye CEO’su Atilla Özkul, Alışveriş Deneyimine ve Müşteri Odaklı

        Yaklaşıma Dair Açıklamalarda Bulundu ve Yerelleşme Stratejisinin Önemine Dikkat

        Çekti:

        “Alışveriş deneyimini daha konforlu, erişilebilir ve keyifli hale getirmek bizim için her

        zaman öncelikli oldu. Bu doğrultuda attığımız her adım, müşterimize verdiğimiz değerin

        bir yansımasıdır.

        Pazarlama tarafında, Türkiye’nin dinamiklerine uyum sağlayan, sıcak ve güçlü bağlar

        kuran bir yaklaşım benimsiyoruz. Yaklaşık 10 yıldır yerel marka yüzleriyle yürüttüğümüz

        iletişim stratejilerimiz ile tüketicilerle sağlam ve içten bir bağ kurduk.

        Bu yaklaşımımızı halen sürdürerek, son iki yıldır ise marka yüzümüz olan Türkiye’nin

        önemli sporcularından, Milli voleybolcu Zehra Güneş ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği

        sayesinde özellikle gençler nezdinde markamıza olan ilgiyi ve yakınlığı artırdık. Zehra

        Güneş’in enerjisiyle markamızın dinamizmi birleşti; her yaştan müşterimize ulaşarak

        güçlü bir etki yaratmaya devam ediyoruz.”

        Global Marka Gücü, Yerel Dokunuşlarla Buluşuyor:

        Deichmann Türkiye CEO’su Atilla Özkul; global spor markalarıyla yürüttükleri iş

        birliklerinin sadece ürün odaklı olmadığını belirtiyor. Pazarlama projelerinden iletişim

        kampanyalarına ve sosyal sorumluluk alanlarına kadar birçok projede global markalarla

        birlikte çalıştıklarını; böylece hem global gücü hem de yerel dokunuşu bir arada

        sunduklarını vurguluyor.

        Deichmann, Türkiye’nin Üretim Gücünü Global Tedarik Ağına Dahil Ediyor:

        Özkul; tedarik zincirinde yerli üreticilerle kurdukları güçlü iş birliklerini vurguladı:

        “Bugün 50’ye yakın yerli üreticiyle birlikte koleksiyonlarımızın büyük bölümünü

        oluşturuyoruz. Özellikle uluslararası rekabet gücü yüksek olan bazı üreticiler,

        Deichmann Grubu’nun global tedarik zincirine ürün sağlamaktadır.”

        Türkiye’de Moda Perakende Sektörü: İhtiyaç ve Kampanya Odaklı Yeni Dönem

        Atilla Özkul: “Zorlu ekonomik koşullar ve hızla değişen tüketici alışkanlıkları, Türkiye’de

        moda perakende sektörünü yeniden şekillendiriyor.

        Tüketiciler artık alışverişlerinde gerçek ihtiyaçlarına odaklanıyor; kampanyalar ise bu

        kararlarda önemli bir belirleyici oluyor.

        Deichmann Türkiye, bu yeni düzene güçlü koleksiyonları ve ulaşılabilir fiyat stratejileriyle

        uyum sağlıyor.”

        “Pazar koşulları ne kadar zorlu olursa olsun, biz tüketicinin gerçek ihtiyacını dinleyerek

        hareket ettik. Uygun fiyatlı, kaliteli ve trend ürünleri erişilebilir kıldık. Bu yaklaşım, bize

        sadık bir müşteri kitlesi kazandırdı, şeklinde ifade eden Deichmann Türkiye CEO’su

        Özkul, bu anlayışla müşteriyle kurdukları bağı her geçen gün daha da güçlendirdiklerini

        söyledi.”

        İklimsel Belirsizlikler, Tüketicilerin Mağaza Ziyaret Sıklığını Etkiledi

        Deichmann Türkiye CEO’su Atilla Özkul, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

        “2024 yılının ikinci yarısında, turizm sezonunda turistlerin alışveriş oranında bir düşüş

        yaşandığını gözlemledik. Bu durumu güçlü koleksiyonlarımız, etkili kampanyalarımız ve

        ulaşılabilir fiyat stratejilerimiz ile gerçekleştirerek hedeflerimizi korumayı başardık.

        2025 yılında karşılaştığımız hava koşullarındaki belirsizliklere rağmen, hızlı ve esnek bir

        şekilde aksiyon aldık. Kış mevsiminin geç başlaması ve Nisan ayında yaşanan kar yağışı

        gibi olağandışı durumlara karşı, satış performansımızı dengelemeyi başardık.”

        Omnichannel Stratejimizle Müşteri Deneyimini Güçlendirmeye Devam Ediyoruz

        Özkul sözlerine şöyle devam etti:

        “Önümüzdeki dönemde hem mağazalarımızda hem de online alışveriş kanallarımızda,

        müşterilerimizle güvene dayalı, kalıcı ve değer odaklı bağlar kurmaya devam edeceğiz.

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