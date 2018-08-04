Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosundaki tüm yabancıları değiştiren Pınar Karşıyaka, kısa forvetini buldu. Yeşil-kırmızılılar yapılan görüşmeler sonucu Litvanya Milli Takımı'nın formasını giyen Deividas Gailius ile 2 senelik sözleşme imzaladı.

Guard Erving Walker, şutör guard Sek Henry, pivot ve uzun forvet olarak görev alabilen Assem Marei'nin yanı sıra Tayfun Erülkü ve İlkan Karaman'la anlaşan Karşıyaka, 6'ncı takviyesini gerçekleştirmiş oldu.

Kariyerine Klaipedos Nafta-Universitetas takımıyla başlayıp ardından sırasıyla Neptunas, Siauliai, Virtus Bologna, Neptunas, Olimpija, Neptunas, Lietuvos Rytas formalarını giyen 1988 doğumlu, 2.00 boyundaki Litvanyalı oyuncu geçtiğimiz sezonu Liga Endesa ekiplerinden Burgos ile geçirdi. Burgos'ta 22 maça çıkıp ortalama 21.0 dakika süre alan Deividas Gailius, 10.4 sayı, 4.1 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarını yakaladı.

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