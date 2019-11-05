Dekorasyon fikirleri İstanbul'da tek adreste!

Ev ya da ofis... Yaşam alanlarımızı vazgeçilmez yapmak, o mekanda geçirilen zamanı daha kaliteli ve keyifli hale getirmenin en etkili yoludur. Yani dekorasyon işi çok ciddi bir iş...

Konforlu koltuklar, rahat yataklar, geniş ergonomik dolaplar, bütünleştirici masalar, dekoratif aksesuarlar, halı, perde, aydınlatma seçenekleri... Belki bir şömine, bazen doğal taşlarla oluşturulmuş bir köşe. Bazen kanepe üzerindeki geometrik desenli bir yastık ya da ihtişam ve lüksün rengi mor bir perde...

Mesela 2020 modasında sıcak renkler (turuncu, sarı, kırmızı),grafik desenler, işlenmemiş doğal ve ham tasarım dekorasyon ürünlerini ön planda göreceğiz.

Tazeliği, büyümeyi, huzuru ve baharı hatırlatan yeşil ya da derinlik ve enginlik hissinin temsilcisi mavi de geniş bir beğeni kitlesine sahip.

Aslında hepsi sizin yaratıcılığınıza kalmış...

Unutmamız gereken, dekorasyondaki inceliklerin mutluluk verdiği, enerjimizi yükselttiği, huzur sağladığı gerçeği.

İstanbul, ev-ofis dekorasyonu konusunda eşsiz bir imkana sahip.

HOM Design Center, Türkiye’den ve dünyadan 100’ü aşkın değerli markayı şehrin merkezinde, Skyland İstanbul'da bir çatı altında buluşturarak ev ve ofis dekorasyonunda sonsuz seçim yapma olanağı sunuyor.

3 katta konumlanan 43 mağaza ile HOM Design Center, mobilyanın yanı sıra tekstil, beyaz eşya ve aksesuar ürünleri ile konforlu bir alışverişin İstanbul'daki tek adresi.

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Özel tasarımlar, trendler ufuk açıyor

Mimarların, sanatçıların, modacıların ve de tasarım dünyasının önde gelen isimlerinin özel işlerini sergilediği, tarzını ve farklılığını özel tasarımlarla mekanlarına taşımak isteyenler için HOM Design Center, sıradan bir alışveriş merkezinin çok ötesine geçiyor. Etkinlikler ve toplantılar ile dekorasyon alanındaki yenilikleri ve trendleri takip etme imkanı sunuyor.

HOM Design Center'da hangi markalar var?

Bretz Interiors & Furniture, By Kepi, Caploonba, Casa, Çilek, Cumba Garage, Cumba Selection, Dartiste Bedding, Dokumacı, Enne, Enza Home, Ersa, Estetik Decor, Evist, Fatih Kıral, Fuga, Halsa Yatak, Hamm, İdaş, İşbir Yatak, Jumbo, Kaas, Kids By Fatih Kıral, Koleksiyon, Lazzoni, Lucea, Luxi, Maison, Metebronz, Metin Akpınar Ay Dolap, Mirature Proje, N Design, Natuzzi Italia, Özartaş Avize, Q Home, Şark Halı, Siemens, Sit Design, Stella, Tepe Home Premium, Vanessa, Yatsan, Zirve Stone Gallery

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İlham Alanları ile keşfedin

HOM Design Center'ın giriş katında konumlandırılan İlham Alanı'nda markaların seçkin ürünleri çeşitli konseptlerde görülebiliyor. Böylece ziyaretçilere ev ya da ofisleri için hayal güçlerini kullanarak kendi dizaynlarını oluşturma yolu açılıyor.

Şöyle düşünün; 'Sonbahar' temalı alanda yer alan 'Tarçın kokusu' ve 'Yeşil Huzur' dekorasyonları sizin salonunuza nasıl yansır?

HOM Design Center nerede?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yakınlığı ve bağlantı yollarının kesişimindeki eşsiz konumuyla HOM Design Center, tüm İstanbul için kolay ulaşım avantajına sahip.

Ziyaretçiler, otopark ve vale hizmetinden faydalanabiliyor, araçsız gelmek isteyenler ücretsiz servislerle metro durağına kolaylıkla ulaşabiliyor.

Tarzınızı yansıtan tasarımlar, enerjinizi yükselten renkler, zarafet katan aksesuarlar İstanbul'da artık tek adreste sizi bekliyor.

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