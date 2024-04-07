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        Haberler Müzik Delattre Modern Dans Topluluğu, Ankara'da sahne aldı

        Delattre Modern Dans Topluluğu, Ankara'da sahne aldı

        Alman ve Fransız sanatçılardan oluşan Delattre Modern Dans Topluluğu, Ankara'da sanatseverlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:32
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        Delattre Modern Dans Topluluğu, Ankara'da
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        Delattre Modern Dans Topluluğu, Ankara Müzik Festivali kapsamında başkentte sahne aldı. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Müzik Festivali'nde Delattre Modern Dans Topluluğu, sanatseverlerle buluştu.

        MEB Şura Salonunda düzenlenen, koreograf Stephen Delattre ve Filipe Portugal'ın tasarladığı gösteride 8 dansçı görsel şölen oluşturdu.

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        #Delattre Modern Dans Topluluğu
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