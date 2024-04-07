Delattre Modern Dans Topluluğu, Ankara'da sahne aldı
Alman ve Fransız sanatçılardan oluşan Delattre Modern Dans Topluluğu, Ankara'da sanatseverlerle buluştu
Giriş: 07.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:32
Delattre Modern Dans Topluluğu, Ankara Müzik Festivali kapsamında başkentte sahne aldı. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Müzik Festivali'nde Delattre Modern Dans Topluluğu, sanatseverlerle buluştu.
MEB Şura Salonunda düzenlenen, koreograf Stephen Delattre ve Filipe Portugal'ın tasarladığı gösteride 8 dansçı görsel şölen oluşturdu.
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