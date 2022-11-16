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Dele Alli için flaş analiz: Üzüntü verici...

Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine kattığı Dele Alli'nin performansı, şu ana kadar beklentileri karşılayamazken İngiliz basınından dikkat çeken bir haber geldi

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  • Dele Alli için flaş analiz: Üzüntü verici...

    7 yıl forma giydiği Tottenham'da iyi başlasa da hayal kırıklığı yaratan İngiliz yıldız, sonrasında Everton'a gitse de burada da çıkış yakalayamadı. 
  • Dele Alli için flaş analiz: Üzüntü verici...

    Everton'ın hocası Lampard'ın gözden çıkardığı Alli, son olarak ise Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. 
  • Dele Alli için flaş analiz: Üzüntü verici...

    Kariyerinde yeniden yükselişe geçmeyi hedefleyen Dele Alli, Beşiktaş'ta da şu ana kadar bunu göstermedi.
  • Dele Alli için flaş analiz: Üzüntü verici...

    İngiliz basını Dele Alli'nin durumu için haber derlerken şu ifadeleri kullandı:

     
  • Dele Alli için flaş analiz: Üzüntü verici...

    "Ağustos ayında 6 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralanan Alli, sadece 7 kez oynadı ve hayal edilenden daha az şey yapabildi." 
  • Dele Alli için flaş analiz: Üzüntü verici...

    "Beşiktaş'taki ikinci maçında gol attı ama sonrasında oynadığı maçlarda ağları bulamadı." 
  • Dele Alli için flaş analiz: Üzüntü verici...

    "Tottenham'da gözden düşen, Everton'dan sadece 7 ayda gönderilen ve Beşiktaş'a kiralanan Dele Alli için üzüntü verici bir düşüş yaşanıyor."

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