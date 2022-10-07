"Çünkü Everton da onu geri almak istemiyor. Haliyle Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi zamanından erken feshedilebilir. Zaman kaybetmeyen Everton, böyle bir durumda onu Serie A'ya verecek. Fiorentina, Dele Alli'nin yeni adresi olabilir. İngiliz yıldızın kalitesini artırıp, tecrübesini pekiştirmek için böyle bir yol denenecek."