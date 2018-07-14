Delfin - Aucas maç önü

Ekvador Premier A 1.Aşama heyecanı devam ediyor. Delfin, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Aucas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:00. Maç öncesi Delfin 32 puanla 5. sırada, Aucas 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Delfin son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Aucas son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 193 kodlu maçı oynayanlar; Delfin galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Aucas galibiyet oranı 4.00.

Delfin önceki hafta Emelec mücadelesinde 4-3 kazandı.

Aucas, Barcelona SC karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Delfin, 22 gol attı ve 13 gol yedi.

Aucas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aucas, 9 gol atarken 11 gol yedi.