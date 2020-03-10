Delhi Azınlıklar Komisyonu Başkanı Han:

AA

Olaylarının yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Han, AA muhabirine, vatandaşlık yasası karşıtı protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Han, Müslümanların ev ve iş yerlerine büyük hasar verildiğini ifade ederek şiddet olaylarının "iyi planlanmış" ve "tek taraflı" olduğunu belirtti.

Olaylardaki şiddet seviyesini artırmak için bölge dışından insanlar getirildiğini vurgulayan Han, şiddetin Müslümanlara ait ev ve iş yerleriyle, camilerin yakılmasına kadar gittiğini kaydetti.

Han, iş yerlerinin yağmalandığının da altını çizerek aynı bölgedeki Hindulara ait iş yerlerinin ise hiçbir zarara uğramadığını dile getirdi.

Bazı cami ve evlerde patlatılmaya hazır şekilde bırakıldığı düşünülen mutfak tipi tüplere rastladıklarını aktaran Han, baskınların iyi planlanmış olduğunu ileri sürdü.

Han, olayların ilk 3 günüde polisin saldırlar karşısında sessiz kaldığını ve Delhi polisinin bundan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Sorumluların hesap vermesi gerektiğini kaydeden Han, bunun için araştırma heyeti kurduklarını ve yasal girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Han, Delhi eyaleti tarafından açıklanan tazminatların yetersiz kaldığını ve mağdurların hayatlarının normale dönebilmesi için daha kapsamlı bir desteğe ihtiyaçlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

- Müslümanlar, yasa kapsamı dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2. ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ülkede, 2019 Aralık'tan bu yana devam eden protesto gösterilerinde 79 sivil yaşamını yitirmişti.