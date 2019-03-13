Della Miles, İstanbul'a geldi

Giriş: 13.03.2019 - 08:00 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz günlerde Batman'da konser veren Amerikalı şarkıcı Della Miles, İstanbul'a geldi. İki günlük kısa bir tatil ve bir dizi konser görüşmesi için İstanbul'a geldiği öğrenilen Miles, yardımcısı aracılığıyla basın mensuplarına ayaküstü samimi bir röportaj verdi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, "Türkiye'yi çok seviyorum. Buranın dokusu, insanları, hatta havası ve suyu bile bambaşka. Bazı radikal kararların eşiğindeyim. Bana 'siyah inci' yakıştırmasını yapanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sevgimin karşılık bulduğunun bir göstergesi" diyerek sözlerine başlayan Miles, röportajı ise, "Selamünaleyküm Türkiye ve Türkçe, sizi çok seviyorum" sözleri ile bitirerek muhabirleri şaşırttı.

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    ARABASI ROTAYI ŞAŞIRDI

    Gerçekleştirdiği röportajın ardından bir süre havalimanı çıkış kapısında bekleyen Della Miles, kendisi için tahsis edilen VIP aracın yanlışlıkla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiğini öğrenince gülmekten kendisini alamadı. Bu durum karşısında taksiye binmek yerine bir kez daha herkesi şaşırtarak metroya yönelen siyahi şarkıcı, konaklayacağı otele raylı sistemle gitmeyi tercih etti.

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    "BU ÜLKEYİ SEVİYORUM"

    İstanbul'a daha önceden geldiğini dile getiren Miles, "İstanbul metrosu Avrupa'daki birçok metro ile yarışacak düzeyde. Güvenli ve modern. Bu şehri, bu kültürü, bu ülkeyi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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