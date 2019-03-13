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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, "Türkiye'yi çok seviyorum. Buranın dokusu, insanları, hatta havası ve suyu bile bambaşka. Bazı radikal kararların eşiğindeyim. Bana 'siyah inci' yakıştırmasını yapanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sevgimin karşılık bulduğunun bir göstergesi" diyerek sözlerine başlayan Miles, röportajı ise, "Selamünaleyküm Türkiye ve Türkçe, sizi çok seviyorum" sözleri ile bitirerek muhabirleri şaşırttı.