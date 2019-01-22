Deloitte, Perakendenin Küresel Güçleri 2019 raporunu yayınladı. Rapora göre en büyük (toplam gelir anlamında) 250 perakende şirketi, 2017 mali yılında yüzde 5.7 oranında bileşik büyümeyi temsil eden toplam 4.53 trilyon dolar gelir elde etti. Listede yer alan şirketlerin perakendeden elde ettikleri yıllık gelirlerin ise ortalama 18.1 milyar dolar seviyelerinde olduğu bildirildi.

A101 EN HIZLI 5'İNCİ BÜYÜYEN OLDU

Raporda Türkiye’yi geçen yıl da temsil eden BİM Birleşim Mağazacılık A.Ş. ve Migros Ticaret A.Ş.'nin yanı sıra, bu yıl listeye A101'de girdi. 3.8 milyon dolar gelir ile listeye 237'inci sıradan giren A101 Yeni Mağazacılık A.Ş., en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında ise 5'inci basamakta kendine yer buldu.

Listede 150'inci sırada yer alan BİM Birleşik A.Ş., geçtiğimiz sene 6.6 milyar olan gelirini bu yıl yaklaşık 6.8 milyar dolara yükselterek, 2012-2017 yılları arasında yüzde 20.1’lik büyüme elde etti.

Migros Ticaret A.Ş. ise geçen yıl 3.6 milyar dolarlık geliriyle 247'inci sırada bulunurken, bu yıl 4.2 milyar dolar ile 225'inci sıraya yerleşti. Buna göre şirket, en hızlı büyüyen 50 şirket sıralamasında da 37’den 25’e yükseldi. Bu hızlı büyümenin en büyük nedeninin ise Migros Ticaret A.Ş.’nin, Kipa’nın yüzde 96.25 hissesini alması olduğu açıklandı.

LİSTENİN İLK 3'Ü DEĞİŞMEDİ

Rapora göre, geçen yılın ilk üç ismi, listede ilk 10 arasındaki yerini korudu. Ayrıca, ilk 10'şirketin yüzde 6.1’lik ortalama büyüme oranının da, ilk 250’nin yüzde 5.7 olan büyüme oranını geride bıraktığı aktarıldı.

Diğer yandan ilk 10 şirketin net kar marjlarının, hem bir önceki yılla hem de ilk 250 şirketle kıyaslandığında daha zayıf olduğu kaydedildi. Bunun nedeninin ise, ilk 10 perakendeciden sekizinin yükselen maliyetler, pazarda artan rekabet ve şeffaflığa bağlı olarak düşen fiyatlandırma gücü ile dijital dönüşüme yatırım yapma ihtiyacının giderek daha fazla baskı altına aldığı hızlı tüketim sektöründe faaliyet göstermeleri oluşturduğu bildirildi.

2017 mali yılında, ilk 10’da yer alan şirketlerin gelirleri listede yer alan 250 şirketin toplam gelirinin yüzde 31.6’sına denk gelirken, tüm liste içerisinde hem listedeki şirket sayısı hem de ortalama gelir açısından en öne çıkan sektörün hızlı tüketim olduğu aktarıldı. Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren 138 şirketin ise, toplam gelirin yüzde 66.2’sini oluşturduğu belirtildi.

'EKONOMİK YAVAŞLAMA SEKTÖRDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK'

Raporda çıkan sonuçları değerlendiren Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hande Özdiler, "Listedeki ilk üçün geçen yıl ile aynı kaldığını görüyoruz. Geçen yıl 4 basamak atlayarak listeye 6'ıncı sıradan giriş yapan Amazon ise yükselişini sürdürerek 4'üncülüğe yerleşti. Türkiye’nin temsili açısından sevindirici bir gelişme ise, sıralamanın düzenli oyuncularından BİM’in ve geçen yıl da listede de bulunan Migros’un yanı sıra, A101’in ilk defa devler listesine giriş yapması oldu. Üstelik A101’in en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında 5'inci olarak önemli bir başarıya imza atması da mutluluk verici" dedi.

Deloitte Tüketim Endüstrisi Lideri Özkan Yıldırım ise, "2018 yılının başına kadar güçlü büyüme gösteren küresel ekonomi bugün yavaşlama ile karşı karşıya. Küresel ticaretteki düşüş, artan faiz oranları, dünya genelinde finansal koşulların sıkılaşması perakende sektöründe de etkisini gösterecektir. Perakendeciler için bu değişim, yükselen tüketici fiyatları, tüketici harcamalarında daralma ve küresel tedarik zincirinde bozulma anlamına gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.