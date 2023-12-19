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        Haberler Gündem Politika DEM Parti aday göstereceği 27 ilçeyi açıkladı

        DEM Parti aday göstereceği 27 ilçeyi açıkladı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Türkiye'nin batısındaki 27 ilçede ilk etapla aday gösterilecek yerleri açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 13:55 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:55
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        DEM Parti'den 27 ilçe kararı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dünkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları Genel Merkez’de açıkladı.

        Doğan açıklamasında, "Partimiz için seçimler bir yerel seçimden daha fazlası. Bizden zorla alınanı geri alacağız, kayyım atanan belediyeleri geri alacağız. Bunun yanı sıra yeni kazanımlar elde edeceğiz. Parti adımızla çeşitli müzakere ve güç birlikleri kurarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

        Doğan, Türkiye’nin batısında ilk etapla aday gösterilecek yerleri açıkladı. Buna göre DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı kentler şöyle:

        Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri; Antalya’nın Kepez ilçesi; Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri; İstanbul’un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri; Aydın merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke ilçeleri; Konya Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri; Kocaeli'nin Dilovası ilçesi; İzmir'in Torbalı, Bayraklı ve Menemen ilçeleri; Manisa'nın Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre ilçeleri; Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi; Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri."

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, aday adaylığı başvuru süresinin 5 gün uzatılarak 25 Aralık'ta sona ereceğini açıkladı.

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