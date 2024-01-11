DEM Parti'den CHP'ye iade-i ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ile Gökan Zeybek eşlik etti

Habertürk Giriş: 11.01.2024 - 14:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:36 facebook

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