DEM Parti'den CHP'ye iade-i ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ile Gökan Zeybek eşlik etti
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'ı, CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve Gökhan Zeybek karşıladı.
DEM heyeti ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ile Gökan Zeybek de katıldı.