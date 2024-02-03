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        Haberler Gündem DEM Parti'den İstanbul’da aday çıkarma kararı

        DEM Parti'den İstanbul’da aday çıkarma kararı

        Bir süredir Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday olup olmayacağı tartışması ile gözlerin çevrildiği DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma kararı aldığı, resmi açıklamanın yarın yapılacağı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.02.2024 - 21:11 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:13
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        DEM Parti'den İstanbul'da aday çıkarma kararı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

        Toplantıda İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok ilde aday çıkarma kararı alındığı öğrenildi.

        DEM Parti'nin adaylarla ilgili resmi açıklamayı yarın yapacağı bildirildi.

        Bir süredir İstanbul adayı olarak Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adı konuşuluyordu. Başak Demirtaş'ın adaylığa ilişkin "Halk isterse düşünebiliriz" şeklindeki açıklamasının ardından gözler partiye çevrilmişti.

        Parti yetkililerince yapılan açıklamalarda MYK işaret edilse de DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit "Başak Demirtaş’ın açıklamasının kendisi bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir" açıklamasını yapmıştı. Aynı açıklamada Başak Demirtaş'ın olası adaylar arasında en güçlü isimlerden biri olduğu vurgulanmıştı.

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