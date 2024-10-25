DEM Parti Genel Merkezi'ne taşlı saldırı: 1 gözaltı
Ankara'da DEM Parti Genel Merkez binasına bir kişi tarafından taşlı saldırıda bulunuldu. Binanın giriş kısmındaki bazı camlar kırılırken, gözaltına alınan kişinin alkollü olduğu öğrenildi
Olay, gece saatlerinde, Balgat'ta bulunan DEM Parti Genel Merkez binasında meydana geldi. İddiaya göre, H.C.Ö. isimli kişi, bilinmeyen nedenle DEM Parti Genel Merkez binasına taşla saldırdı.Fotoğraf: DHA
BİNANIN GİRİŞİNDEKİ BAZI CAMLAR KIRILDI
Saldırıda binanın giriş kısmındaki bazı camlar kırılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Fotoğraf: AA
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
DHA'nın haberine göre; olay yerine gelip bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren H.C.Ö'yü kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.Fotoğraf: AA
Emniyete götürülen H.C.Ö'nün alkollü olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.