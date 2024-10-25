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        Haberler Gündem DEM Parti Genel Merkezi'ne taşlı saldırı: 1 gözaltı

        DEM Parti Genel Merkezi'ne taşlı saldırı: 1 gözaltı

        Ankara'da DEM Parti Genel Merkez binasına bir kişi tarafından taşlı saldırıda bulunuldu. Binanın giriş kısmındaki bazı camlar kırılırken, gözaltına alınan kişinin alkollü olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 06:09 Güncelleme: 25.10.2024 - 06:12
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        DEM Parti Genel Merkezi'ne taşlı saldırı: 1 gözaltı
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        Olay, gece saatlerinde, Balgat'ta bulunan DEM Parti Genel Merkez binasında meydana geldi. İddiaya göre, H.C.Ö. isimli kişi, bilinmeyen nedenle DEM Parti Genel Merkez binasına taşla saldırdı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        BİNANIN GİRİŞİNDEKİ BAZI CAMLAR KIRILDI

        Saldırıda binanın giriş kısmındaki bazı camlar kırılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'nın haberine göre; olay yerine gelip bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren H.C.Ö'yü kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Emniyete götürülen H.C.Ö'nün alkollü olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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