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        DEM parti, İsrail'i kınadı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İsrail'in düzenlediği saldırılarla Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesini kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 19:23 Güncelleme: 28.09.2024 - 19:23
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        DEM parti, İsrail'i kınadı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'ta İsrail saldırısı sonucu öldürülmesini kınıyoruz. İsrail'in Lübnan'daki siber saldırılarının ardından Hizbullah komuta kademesini hedef alan son operasyonları bölgesel krizin derinleşmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır." ifadesini kullandı.

        İSRAİL'İN SALDIRILARININ SONA ERMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDULAR

        Partiden, Hatimoğulları ve Bakırhan'ın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da sivilleri hedef alan İsrail saldırılarının sona ermesi için yaptıkları çağrıyı yineledikleri belirtildi. Uluslararası kamuoyu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlara, İsrail'in saldırganlığının durdurulması için derhal harekete geçilmesi için çağrıda bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'ta İsrail saldırısı sonucu öldürülmesini kınıyoruz. İsrail'in Lübnan'daki siber saldırılarının ardından Hizbullah komuta kademesini hedef alan son operasyonları bölgesel krizin derinleşmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır. İsrail ve Filistin halklarının barış içinde birlikte yaşayabileceği bir çözüm temelinde sürdürülebilir bir barış ve Lübnan başta olmak üzere bölge ülkelerinde çatışmaların sona ermesi için tüm bölgesel güçleri inisiyatif almaya ve kendi sorumluluk alanlarındaki krizleri müzakere ve barışçıl yöntemlerle çözerek bölgesel krizlerin çözümünde rol almaya davet ediyoruz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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