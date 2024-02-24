Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM Parti'nin programında slogan atan 6 kişi yakalandı

        DEM Parti'nin programında slogan atan 6 kişi yakalandı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Şırnak'taki programında yasa dışı slogan atan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 19:05 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti'nin programında slogan atan 6 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen "Halk Buluşmaları" programında partisinin il başkanlığı önündeki seçim otobüsünde partililere hitap etti.

        Yerel seçimlerde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bakırhan, "Eminim ki Şırnak, 31 Mart seçimlerinde sandıklarda en iyi cevabı verecektir. 2019 kalbimizde bir yaradır. Bu yaranın merhemi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdir. Bu yaraya merhem olacağınıza inanıyorum." dedi.

        Fotoğraf: İHA

        Programın ardından, yasa dışı slogan atan V.A, Z.İ, H.İ, F.İ, A.H. ve M.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlk düdük çaldı
        İlk düdük çaldı
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı