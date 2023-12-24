"DEM Parti toplantısına soruşturma başlatıldı"

"DEM Parti toplantısına terör soruşturması başlatıldı" Adalet Bakanı Tunç, "DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir" paylaşımında bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'daki DEM Parti toplantısı ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör soruşturması başlatıldığını kaydetti.

Tunç şu ifadelere yer verdi: "24 Aralık 2023 günü DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."