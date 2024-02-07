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        Haberler Gündem Politika DEM Partili Temelli: İstanbul adayımızı 9 Şubat'ta açıklamayı düşünüyoruz

        Sezai Temelli: İBB adayımızı 9 Şubat'ta açıklamayı düşünüyoruz

        DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İstanbul adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini belirterek, "Bu konuyla ilgili çalışmalar kurullarımız tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:53
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        Temelli İBB adayı için tarih verdi
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        DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini söyledi.

        Başak Demirtaş aday olmayacak
        Başak Demirtaş aday olmayacak

        Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağının açıklanmasıyla ilgili, "Sayın Demirtaş'ın kendi açıklamaları medyaya ulaştı. Açıklamasında çok açık bir şekilde de dile getiriyor. Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık sürecindeki açıklamaları gerçekten partimize, mücadelemize güç katmıştır. Dolayısıyla biz hem Sayın Başak Demirtaş ile hem tüm arkadaşlarımızla büyük bir mücadelenin parçasıyız. Bu süreçle ilgili de Sayın Sözcümüz Ayşegül Doğan geçtiğimiz pazar günü zaten bir açıklama yapmıştı. Bizim İstanbul'da aday çıkartacağımızı ve aday meselesinin de kurullarımızda değerlendirildiğini, 9 Şubat günü de bu konuyla ilgili açıklama yapacağını söylemişti. Bu süreç içerisinde kurullarımız çeşitli adaylarla görüştüğü gibi Sayın Başak Demirtaş ile de müzakere yapmışlar ve ortak bir karara ulaşılmış, bunun neticesinde de kendilerinin açıklaması kamuoyuna ulaştı. Kamuoyu da bu konuyla ilgili bilgilendirildi" dedi.

        Temelli, İstanbul adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini belirterek, "Bu konuyla ilgili çalışmalar kurullarımız tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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