DEM Parti'nin gözaltı iddiasına Diyarbakır Valiliği'nden açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında çıkan DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun´un gözaltına alındığı yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun´un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir." denildi.