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        Haberler Gündem DEM Parti’nin gözaltı iddiasına Diyarbakır Valiliği'nden açıklama

        Diyarbakır Valiliği´nden DEM Parti adayı Hatun ile ilgili 'gözaltı' iddialarına açıklama

        Diyarbakır Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye EŞ Başkan adayı Doğan Hatun´un gözaltına alındığı yönündeki haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 21:30 Güncelleme: 12.02.2024 - 21:30
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        DEM Parti'nin gözaltı iddiasına Diyarbakır Valiliği'nden açıklama
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        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında çıkan DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun´un gözaltına alındığı yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun´un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir." denildi.

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