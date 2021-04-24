"SENİ ÇOK SEVİYORUZ BABİŞ"

Akalın da 3 gün önce Kurt'un doğum gününü kızı Hira ile birlikte evde organize ettiği parti ile kutlamıştı. Okan Kurt için özel bir pasta yaptıran Akalın, üzerine, "Seni çok seviyoruz babiş" yazdırmıştı.

Sürpriz için ailesine teşekkür eden Kurt, "Aşklarım benim, sizi çok seviyorum. Doğum günümde beni unutmayan dostlarımın hepsini yüreğinden öpüyorum. Sağ olun, var olun" demişti.