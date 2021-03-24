"ALEYNA DÜNYA STARI OLACAĞIM DİYORDU"

Koronavirüsü yenen Demet Akalın, 20 yaşındaki Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım' diyordu, şimdi çocuk dizisinde oynuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna Tilki, konuyla ilgili, "Kim, ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy ödülü aldı, onu konuşsunlar!" şeklinde konuşmuştu.

"MÜZİKTEN ANLAYAN BİRÇOK İNSAN BANA DESTEK VERDİ"

Tilki, bu sözlerinin ardından "Gerçekten iyi işten, iyi müzikten anlayan ve ne kadar başarılı bir ekiple çalıştığımı kavrayabilecek birçok insan bana çok güzel destek verdi" diyerek, Demet Akalın'a da üstü kapalı cevap vermişti.