Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve aracını vale teslim noktasına bıraktıktan sonra telefonla konuşan başarılı şarkıcı, kendisini görüntüleyen gazetecilere selam vermek ile yetindi.

Geçirdiği zor günlerin ardından özel hayatını ve işlerini yoluna koyan Akalın'ın keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı. Akalın, kısa bir alışveriş turunun ardından özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.