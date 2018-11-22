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Akalın, eskisi gibi biraraya gelip gelmeyecekleri sorusuna ise "Yok artık öyle samimiyet asla olmaz ama en azından küskünlük de olmaz. Havalimanlarında komik oluyoruz herkes kapüşonlarını çekip birbirinden kaçıyor" diye gülerek yanıt verdi.