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Teve 2'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Alişan, Demet Akalın ile ilgili soruya "Benim programım bittiği zaman arkada ağlayan bir ekip var ve 5 dakika sonra atılan tweet'ler bilmem neler var. Ben bunları unutamıyorum. Gözümün önüne geliyor." diye cevap verdi.