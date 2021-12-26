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Gaziantep'te yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, oturduğu sitenin bahçesinde, apartman yöneticilerinin iki pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı.

Küçük kızın hastanedeki tedavisi sürerken, babası Hüseyin Ateş, tüm bunların ardından bir şok daha yaşadı.

İşinden çıkarılan baba Ateş, ailesiyle yaşadığı evden de atıldı. Bu gelişmelerden sonra devreye şarkıcı Demet Akalın girdi.

DEMET AKALIN'DAN YARDIM ELİ

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Akalın, ailenin 1 yıllık kirasını ödeyebileceğini duyurdu.



49 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde, "Kime şikayet etsek ki bilemedim ne günah ya... Ev tutsun en güzel yerden ben 1 senelik kirasını öderim! Sayın Şahin altında kalmaz yeni bir iş bulur. Gerçekten ne ara bu kadar kötü oldunuz! Hem suçlu hem de güçlü... Yazık size!" ifadelerini kullandı.