AKALIN'A GÖNDERME

Durmaz, 2019 yılında Amerika’da gittiği bir mağazadan yaptığı paylaşımda Akalın'a yaptığı gönderme ile dikkat çekmişti.

Kerimcan Durmaz, Akalın'ın 2018 yılındaki albüm kapağında giydiği dünyaca ünlü bir markanın 35 bin değerindeki pullu eşofmanını sosyal medya hesabından, "Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani!" notuyla kusma emojisi kullanarak paylaşmıştı.