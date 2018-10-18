Demet Akalın, 'Ses Kes' adlı son çalışmasının 8 milyondan fazla dinlendiğini sosyal medyada ''Ne güzel. Tam hız yeni şarkılar için gece gündüz çalışıyorum. Gözümüz kulağımız Gülşen Hanım'da'' notuyla paylaştı.

Ünlü popçunun bu paylaşıma bir takipçisi, ''8 milyon mu? Meraktan bakıyor millet. Havalanma Demet, Aleyna bile reklamıyla sollamış seni. Biraz kenarda dur artık, gençlerin önü açılsın" yorumunu yazdı.



Demet Akalın, bu yoruma kahkaha emojileriyle birlikte ''Ajda Pekkan'dan sevgiler'' karşılığını verdi.

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