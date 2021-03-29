Buzlar eridi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada birbirlerini silen popçu Demet Akalın ve Esra Balamir ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir küs oldukları bilinen ikili, aralarındaki buzları eritti.

BARIŞTILAR

Balamir, yakın arkadaşı Demet Akalın'ı sunuculuğunu yaptığı programın stüdyosunda ziyaret etti. Alişan ise ikilinin o anlarını sosyal medya hesabından nazar boncuğu emojisi ile birlikte yayınladı.

"MERAK ETMEDİ!"

Esra Balamir ile Demet Akalın'ın geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti.

Akalın, sosyal medya hesabından, "İyisin' diye merak etmedi. Instagram'dan dizi izlediğini gördüm. Gelmiş geçmiş en gerizekalı DM. (Özel mesaj) İnsanoğlu hep bana, hep bana! Doymak yok!" paylaşımını yapmıştı.

Ünlü şarkıcının ardından Balamir de, "Genelde gözümüzde büyüttüğümüz insanların tanıdıkça içinden matruşka bebekler gibi daha küçük insanlar çıkıyor" sözlerini Instagram hesabından yayınlamıştı.