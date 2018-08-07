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Akalın: "Şuanda Bodrum'dayım. Knedime buradan çok bir şey almadım. Türkbükü'nden bir iki tane elbise aldım sadece. Buradan ne alıcaksın zaten. Eylül ayında Amerika'ya gideceğim 8-9 gün kalmayı planlıyorum. Benim tek kötü alışkanlığım pahalı markalar. Aldığım şeylerden pişman olmam" şeklinde konuştu.