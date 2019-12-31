Dün akşam evinde yılbaşı partisi veren Demet Akalın'ın misafirleri arasında; Esra Balamir, Özlem Yıldız Gülşah Saraçoğlu gibi isimler vardı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Akalın'ın takipçileri, Selin Ciğerci'nin bu özel gecede neden olmadığını sordu.

Konuyla ilgili iki taraf da sessizliğini korurken Akalın'ın Ciğerci'yi takipten çıkması herkesi şaşırttı. Ciğerci'den Akalın'ın bu hamlesine cevap gecikmedi. Bütün sosyal medya hesaplarından Akalın'ı çıkaran Ciğerci 'dostluk bitti' mesajı verdi.

NİKAH ÖNCESİ DE SIKINTI YAŞAMIŞLARDI

Ekim ayının sonunda Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'nin nikah şahidi Demet Akalın oldu. Ancak kına gecesinde Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle reklam konusunda anlaşması Demet Akalın'ı kızdırdı. Kınada attığı tüm hikayeleri kaldıran Akalın, düğüne gitmekten vazgeçtiğini ancak Selin Ciğerci'nin kendisini arayıp ağlayınca dayanamadığını söylemişti.