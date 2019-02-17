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Haberler > Magazin > Demet Akalın'ın evine hırsız girdi! Demet Akalın'a hırsız şoku!

Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın evine dün gece konser verdiği saatlerde hırsız girdi. Evin eski çalışanı olduğu öğrenilen hırsızın, olay sırasında evde olan Akanlın'ın eski eşi Okan Kurt tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberi...

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