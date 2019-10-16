Ünlü sanatçı Demet Akalın, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Gelirini Mehmetçik vakfına bağışladığı Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinden sonra ilk defa görüntülenen Akalın'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Annesi ve kız arkadaşı ile birlikte alışveriş merkezine gelen ve kahvaltı yapan ünlü şarkıcı, daha sonra alışveriş merkezi içerinde uzun süre tur atarak alışverişin keyfini çıkardı.
Aracını beklediği sırada kendisini görüntüleyen gazeteciler ile şakalaşan Akalın, soru almadan gelen aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.
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