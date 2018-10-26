Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, yine pahalı giyim tarzıyla dikkati çeken Demet Akalın, "Bana gelen hediyeleri topladım, şimdi kaçıyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, gelen hediyeleri çantalara doldurup arkadaşının yardımıyla bagajına koydu.

"KENDİ GİTTİ İSMİ KALDI!"

Demet Akalın, geçtiğimiz ay boşandığı eski eşi Okan Kurt'un kendisine aldığı cipi kullanırken, baş harflerinden oluşan plakayı değiştirmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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