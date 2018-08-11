DHA'nın haberine göre; Demet Akalın, Marmaris'teki 2 bin 500 kişilik bir diskoda sahneye çıktı. Konser öncesinde Rus kadın dansçılar gösteri sundu. DJ'lerin hareketli parçalar çalmalarının ardından Akalın, saat 01.30'da alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.



Ünlü şarkıcı, kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte oynayarak coşkuyu artırdı. Art arda popüler, hareketli parçalarını seslendiren Akalın, hayranlarını eğlendirdi. İki saat sahnede kalan Demet Akalın, hayranlarından gelen şarkı isteklerini de geri çevirmedi.



Duygusal şarkıları kalabalıkla birlikte seslendiren Demet Akalın, program sonunda "Kafanıza bir şey takmayın, eğlenin" diyerek sahneden ayrıldı.

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