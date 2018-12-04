Son günlerde magazin gündeminde adından sıkça bahsedilen Demet Akalın, Okan Kurt ile barışmasının nedenini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Akalın, küçük yaşta yaşadıklarından örnekler vererek yaptığı açıklamada, kızı Hira'nın babasız büyümesini istemediğini ifade etti.

"YAZAN YAZDI, ÇİZEN ÇİZDİ..."

İşte Akalın'ın yaptığı açıklama:

"2.5 yaşında babasız kaldım ben. Hayat benim için hep mücadele hep takdir edilme hissiyle geçti. Anneme olan sevgim ona laf gelmesin korkusundan... Hep tetikte geçti ömür… O babasız geçen yıllarda komşu çocukların akşamları eve gelen babaları benim içime, yüreğime hep koca koca oturdu. Şimdi Hira’mı baba sevgisinden mahrum bırakmamak için iki aydır yüzünü bile görmek istemediğim eski eşimden ‘umut’u eksik etmediğim için yemediğim hakaret kalmadı. Hira’nın barışma videosuna kurgu diyen kalpsizler bile oldu. Aynı kalpsizler 2 yaşında Hira namaz kıldığında da kendi yaptırmıştır yazmışlardı. Yazan yazdı, çizen çizdi ama benim samimiyetimi halkımın yüreğinden alamadılar."

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