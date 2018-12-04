Demet Akalın, Okan Kurt'la barışma nedenini açıkladı

Şarkıcı Demet Akalın, bir internet sitesi tarafından '2018 yılının en dobra ünlüsü' seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür metni yayınladı. Bu paylaşım ile ünlü şarkıcının, iş adamı Okan Kurt'la barışma nedenini de ortaya çıktı