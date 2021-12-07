YILLAR SONRA AYNI SIRADA

Kendisi gibi şarkıcı olan yakın arkadaşı Alişan ile çocukluğunun geçtiği semte giden Akalın, mezun olduğu Barbaros Hayrettin Lisesi'ne de uğramayı ihmal etmedi. Demet Akalın, bu fotoğrafı, "Aynı sıram, vay be!" notuyla yayınladı.